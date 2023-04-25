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Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,64 руб., евро — 90,32 руб.

УрБК, Москва, 27.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 81,64 руб., европейской — 90,32 руб.

На момент закрытия торгов 26 апреля курс доллара США составлял 81,62 руб., евро — 90,26 руб.

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