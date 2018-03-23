Чистая прибыль российских управляющих компаний за 2022 год выросла на 70%

УрБК, Москва, 27.04.2023. По итогам 2022 года чистая прибыль управляющих компаний от услуг доверительного управления (ДУ) выросла на 70%, до 35 млрд руб. Выручка от ДУ снизилась на 6,6%, до 62,1 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе анализа отчетности организаций.
Сложности возникли из-за высокой волатильности на финансовых рынках в прошлом году и блокировки иностранных ценных бумаг УК и их клиентов на счетах НРД в Euroclear. Сильнее всего это сказалось на крупных организациях, у которых значительная часть бизнеса приходится на высокомаржинальные продукты, доступные розничным и состоятельным инвесторам. Из-за этого у некоторых выручка снизилась на треть.
Среди компаний с выручкой до 1 млрд руб. две трети увеличили свои показатели. Это связано с тем, что они обычно специализируются на вложениях в недвижимость или реализуют узкие проекты в рамках закрытых паевых фондов.
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