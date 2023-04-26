Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 7,75 коп., до 81,62 руб., евро — на 11,04 коп., до 90,14 руб.
УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. ...12.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 55 коп.
УрБК, Москва, 12.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2023 года. Курс долл. ...07.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,73 руб., евро — на 2,16 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2023 года. Курс долл. ...07.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2023 года. Курс долл. ...31.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. ...