Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 7,75 коп., до 81,62 руб., евро — на 11,04 коп., до 90,14 руб.