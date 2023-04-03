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В Екатеринбурге с 28 апреля изменится движение трех автобусных маршрутов из-за строительства трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге изменится движение автобусных маршрутов 53, 077 и 57а в связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии на улице 2-я Новосибирская. Автобусы будут курсировать по измененным маршрутам с 22.00 28 апреля до 12.00 1 мая, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Автобусы будут направлены в объезд по улицам 2-я Новосибирская — Умельцев — Городская — Чемпионов.

«Временно отменяются остановки «2-я Новосибирская» в оба направления, «Энерготехникум» в направлении к «Ритейл-парку», переносится остановка «Чемпионов» в направлении от «Ритейл-парка», вводятся остановки: «Умельцев», «Ротная», «Городская», «поселок Совхозный», — говорится в сообщении.

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