В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса № 57а

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59. Это связано с ...

В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса № 59

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Екатеринбурге с 1 июня по 1 июля будет закрыто движение транспорта по улице 2-я ...

В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта по улице 2-я Новосибирская

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. В Екатеринбурге изменится движение автобусных маршрутов 53, 077 и 57а в связи с ...

В Екатеринбурге с 28 апреля изменится движение трех автобусных маршрутов из-за строительства трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2021. У автобусного маршрута № 81 в Екатеринбурге при движении в оба направления будут ...

Маршрут автобуса № 81 в Екатеринбурге изменится на два дня

В Екатеринбурге у автобусного маршрута № 57а больше чем на два месяца изменится схема движения

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Екатеринбурге автобусный маршрут № 57а изменит схему движения с 7 апреля по 25 июня ...