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Вчера, 17:23

В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса № 57а

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге на период с 1 июня по 1 июля изменится схема движения автобуса № 57а. Маршрут будет проложен в объезд ремонтируемого участка улицы 2-й Новосибирской, на отрезке от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

В течение первого месяца лета автобус будет курсировать по улицам Окружная, 2-я Новосибирская, Умельцев, Предельная, Городская, Чемпионов в оба направления.

Также будет отменен остановочный пункт «Чемпионов» в оба направления. Вводятся остановочные пункты «Энерготехникум» в направлении конечного пункта «ДМБ № 9», «Умельцев», «Ротная», «Городская», «Дом культуры» в оба направления. Остановка «2-я Новосибирская» будет перенесена с четной стороны улицы 2-й Новосибирской на нечетную сторону в направлении конечного пункта «Школа Созвездие».

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