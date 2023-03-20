Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров

В Свердловской области из-за пожаров введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению природных возгораний. Областному ГУ МЧС рекомендуется обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.
Напомним, что в Свердловской области произошла серия крупных пожаров. Часть из них локализованы, но еще не потушены. Огонь уничтожил 178 строений, региональные власти работают над обеспечением помощи пострадавшим.
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