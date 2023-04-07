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Вчера, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 27,54 коп., до 81,54 руб., евро — на 57,43 коп., до 90,03 руб.

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