Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 27,54 коп., до 81,54 руб., евро — на 57,43 коп., до 90,03 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2023 года. Курс долл. ...07.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2023 года. Курс долл. ...06.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2023 года. Курс долл. ...04.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 04.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2023 года. Курс долл. ...31.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. ...