Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 27,54 коп., до 81,54 руб., евро — на 57,43 коп., до 90,03 руб.