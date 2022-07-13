Интерес предпринимателей Среднего Урала к покупке готового бизнеса за год вырос на 29%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Интерес предпринимателей Свердловской области к покупке готового бизнеса в I квартале 2023 года вырос на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 18% — относительно IV квартала 2022 года. Об этом говорится в исследовании «Авито».
В частности, в Свердловской области спрос на бизнес в сфере стоматологии и медицины вырос в 9,5 раза, а на ИТ-компании и интернет-магазины — в 2,9 раза. Также на 71% вырос интерес предпринимателей к покупке бизнеса в сфере красоты и ухода.
Отмечается, что в целом по стране самыми востребованными категориями бизнеса в структуре спроса на «Авито» остаются пункты выдачи заказов (18% от общего спроса), а также предприятия общепита (17,5%).
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