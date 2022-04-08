Строительство продленного до Екатеринбурга участка трассы Москва — Казань начнется в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков провели заседание координационного совета Екатеринбургской агломерации. Среди обсуждаемых вопросов — продление скоростной автомагистрали Москва — Казань до уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поручение о продлении трассы ранее было отдано президентом РФ Владимиром Путиным. Первый этап строительства должен стартовать в 2024 году. В итоге агломерация будет соединена с современной скоростной трассой, ведущей в европейскую часть страны.
«С одной стороны, это значительно увеличит логистический потенциал города и укрепит его статус как важнейшего транспортного узла России, а с другой — принесет множество новых вызовов и поставит перед нами ряд сложных задач. Продление трассы создаст новые возможности для экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии — одним из наиболее динамично развивающихся регионов. Однако магистраль должна не только усилить транзитную роль городов екатеринбургской агломерации, но и стать подспорьем для производства собственных товаров и услуг», — отметил А. Орлов.
Помимо этого, муниципалитеты агломерации должны будут соединить федеральную трассу и улично-дорожные сети городов. Плюс потребуется создать дублирующие дороги для общественного транспорта.
Уточним, что сейчас для продления магистрали Москва — Казань ведется капитальный ремонт отрезка трассы Пермь — Екатеринбург длиной 165,4 км. Строители расширят проезжую часть до четырех полос, отремонтируют 14 сооружений (мосты, путепроводы и так далее). Работы ведутся в круглосуточном режиме.
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