Под Первоуральском на площади 1,5 тыс. кв. метров горит пилорама

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В поселке Прогресс (Первоуральский городской округ) произошел пожар на пилораме. Огонь распространился по площади 1,5 тыс. кв. м. и угрожает перекинуться на жилые дома. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
По оперативным данным, горят пиломатериалы. Информация о пострадавших отсутствует. В тушении возгорания задействованы 22 спасателя, семь единиц техники и пожарный поезд.
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