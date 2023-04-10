Под Первоуральском на площади 1,5 тыс. кв. метров горит пилорама

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В поселке Прогресс (Первоуральский городской округ) произошел пожар на пилораме. Огонь распространился по площади 1,5 тыс. кв. м. и угрожает перекинуться на жилые дома. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



По оперативным данным, горят пиломатериалы. Информация о пострадавших отсутствует. В тушении возгорания задействованы 22 спасателя, семь единиц техники и пожарный поезд.