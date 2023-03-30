В поселке Зюзельском спасатели ликвидировали пожар на пилораме площадью 800 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге в районе 12.00 произошел пожар на улице Венгерских Коммунаров. ...13.03.2023 В уральском поселке Луговской в пекарне произошел пожар площадью 400 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В поселке Луговской произошел пожар, охвативший площадь 400 кв. м. Об этом сообщается в ...17.12.2014 Пожар в здании на территории «ВИЗ-сталь» удалось ликвидировать
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2014. Возгорание в здании на территории предприятия «ВИЗ-сталь» на ул. Кирова, 28 удалось ...26.07.2013 В Екатеринбурге в магазине «Монетка» произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. Сегодня ночью в здании склада магазина «Монетка» произошел пожар. Об этом сообщает ...03.06.2013 Под Екатеринбургом произошел пожар на пилораме
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2013. Вчера вечером произошел пожар в пос. Шиловка на пилораме. По предварительным данным, ...