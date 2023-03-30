В поселке Зюзельском спасатели ликвидировали пожар на пилораме площадью 800 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. 25 июня в свердловском поселке Зюзельский спасатели ликвидировали пожар на пилораме площадью 800 кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по региону.



Возгорание началось на территории пилорамы на улице Ленина. Рядом находились бочки с ГСМ, однако спасателям удалось локализовать, а затем и ликвидировать пожар пенной атакой.



«В результате происшествия пострадал один человек. Он передан бригаде скорой медицинской помощи. В ликвидации возгорания были задействованы четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении.