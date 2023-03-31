В Екатеринбурге на площади 60 кв. метров загорелся склад

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице Счастливой произошел пожар. На площади ...

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на площади 300 кв. метров горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге в районе 12.00 произошел пожар на улице Венгерских Коммунаров. ...

В Екатеринбурге на площади 160 кв. метров горит автомойка на улице Венгерских Коммунаров

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Пожар в научно-производственном комплексе в Арамили удалось локализовать на площади 4 ...

Пожар на горящем заводе в Арамили удалось локализовать

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. ...

В Арамили на площади 3 тыс. кв. метров горит научно-производственный комплекс

В Екатеринбурге второй раз за два дня произошел пожар на улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Екатеринбурге вечером 12 июля произошел пожар на открытой площадке на улице ...