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В Екатеринбурге на площади 60 кв. метров загорелся склад

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Екатеринбурге в районе 12.00 произошел пожар на улице 40-летия Комсомола. На площади 60 кв. м. горит склад, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности. Есть риск распространения огня на соседние строения. Спасатели пытаются локализовать пожар.

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