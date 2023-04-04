УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:02

Специалисты компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» повысили качество электроснабжения в жилых домах на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили комплекс работ по повышению надежности электроснабжения в микрорайоне Химмаш. Проведенные мероприятия позволили улучшить качество подачи энергии в многоквартирных домах на улицах Славянской, Профсоюзной и в переулке Угловом, сообщает пресс-служба энергетической компании.

Так, энергетики заменили 13 опор на новые образцы, выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ, заменили провод протяженностью 440 м и вводы в жилые дома. Эти меры позволят оптимизировать нагрузку на сеть, улучшить показатели качества электроснабжения клиентов электросетевой компании на Химмаше.

Добавим, что работы по обновлению электросетевого оборудования Екатеринбурга проводятся компанией «Россети Урал» — «Екатеринбург» в течение всего года в разных районах города согласно утвержденной программе. Напомним, что в 2022 году на ремонты и техобслуживание электросетевого комплекса Екатеринбурга компания направила порядка 404,4 млн руб. В 2023 году финансирование ремонтов и техобслуживания составит более 462 млн руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2023 Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» подключили электричество в новом ЖК «Даниловский» в Пионерском микрорайоне

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» завершили комплекс мероприятий по ...

24.03.2023 Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» подключили к электросетям новостройку в ЖК «Мичуринский»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» осуществили технологическое присоединение ...

16.09.2022 Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» повысили надежность электроснабжения в пяти районах города

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили ремонты на 28 подстанциях (ПС) ...

26.08.2022 В Железнодорожном районе Екатеринбурга специалисты «Россети Урал» ограничат электроснабжение в связи с ремонтными работами

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Специалисты компании «Россети Урал» — «Свердловэнерго» 27 и 28 августа для повышения ...

20.01.2022 Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» за 90 млн рублей выкупил электросетевые инфраструктуры Сысерти

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. По итогам открытого конкурса по продаже объектов электросетевого хозяйства, находящихся ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (577)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18