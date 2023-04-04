Специалисты компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» повысили качество электроснабжения в жилых домах на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили комплекс работ по повышению надежности электроснабжения в микрорайоне Химмаш. Проведенные мероприятия позволили улучшить качество подачи энергии в многоквартирных домах на улицах Славянской, Профсоюзной и в переулке Угловом, сообщает пресс-служба энергетической компании.
Так, энергетики заменили 13 опор на новые образцы, выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ, заменили провод протяженностью 440 м и вводы в жилые дома. Эти меры позволят оптимизировать нагрузку на сеть, улучшить показатели качества электроснабжения клиентов электросетевой компании на Химмаше.
Добавим, что работы по обновлению электросетевого оборудования Екатеринбурга проводятся компанией «Россети Урал» — «Екатеринбург» в течение всего года в разных районах города согласно утвержденной программе. Напомним, что в 2022 году на ремонты и техобслуживание электросетевого комплекса Екатеринбурга компания направила порядка 404,4 млн руб. В 2023 году финансирование ремонтов и техобслуживания составит более 462 млн руб.
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