В Екатеринбурге возбуждено два уголовных дела по факту незаконной миграции более 2,5 тыс. граждан из стран ЕврАзЭС

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Екатеринбурге пресечена деятельность группы из семи местных жителей, которая занималась организацией незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.
В период с сентября 2021 по март 2023 года подозреваемые способствовали незаконному пребыванию в России более 2,5 тыс. граждан стран из ЕврАзЭС. Для них изготовлялись поддельные трудовые договоры от имени юридических лиц, что позволяло законно находиться в стране.
В ходе расследования дела был обнаружен подпольный офис по изготовлению печатей, штампов и бланков документов юридических лиц, от имени которых велась преступная деятельность. Организация была замаскирована под автосервис.
По данному факту возбуждено и расследуется два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».
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