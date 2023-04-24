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24.04.2023

В Иране открылось представительство Уральской ассоциации туризма

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Представительство Уральской ассоциации туризма (УАТ) на прошлой неделе открылось в Исламской Республике Иран. Главой представительства избран руководитель туристского направления компании TRAVOK Мохаммад Валимирза, сообщает пресс-служба объединения.

Договоренность о создании представительства на территории Ирана была достигнута между сторонами на международной туристской выставке ЛЕТО-2023, которая состоялась в Екатеринбурге 7 и 8 апреля.

«Создание представительства УАТ в Иране позволит увеличить двусторонний туристский поток, привлечь иранских туристов в отели Свердловской области. Также развитие взаимовыгодных отношений позволит ускорить открытие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Тегераном», — прокомментировал событие президент УАТ Михаил Мальцев.

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