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В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2023»

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Екатеринбурге сегодня открылась международная туристская выставка «Лето-2023». Мероприятие будет проходить два дня на площадке Центра международной торговли (ЦМТ) на улице Куйбышева, 44.

Перед началом мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между администрацией Екатеринбурга и администрацией Когалыма. Документ подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Когалыма Николай Пальчиков.

В рамках выставки сегодня состоится пленарное заседание, посвященное вопросам транспортного сообщения и международного туризма. Участники также обсудят ситуацию с оздоровительным туризмом в РФ. Организаторами данного события выступают Российский союз туриндустрии и Уральская ассоциация туризма (УАТ).

Кроме этого, сегодня на площадке ЦМТ состоится Конференция по развитию детского и молодежного туризма «Реализация федеральных и региональных программ в сфере детско-юношеского туризма». Также свои программы для посетителей и участников выставки представят город Екатеринбург и Свердловская область, Малайзия, Кыргызстан, Иран и Турция.

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