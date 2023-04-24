В Екатеринбурге в родительский день, 25 апреля, будут введены дополнительные маршруты до городских кладбищ

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Екатеринбурге в родительский день, 25 апреля, будут введены дополнительные маршруты автобусов до городских кладбищ. Они будут курсировать по городу до 19.00, сообщает пресс-служба филиала ЕМУП «Гортранс».



Так, автобус № 82 от остановки «Метро Ботаническая» до Нижне-Исетского кладбища будет двигаться по улицам Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. Интервал движения на маршруте составит 18-20 мин. Первый рейс от остановки «Метро Ботаническая» стартует в 09.00. Отправление последнего рейса от Нижне-Исетского кладбища — в 19.00.



Автобус № 99 пойдет от остановки «Площадь 1 пятилетки» до Окружного кладбища по маршруту проспект Машиностроителей — проспект Космонавтов — Кольцевая автодорога — автодорога на Окружное кладбище. Интервал движения на маршруте — 20-30 мин. Первый рейс остановки «Площадь 1 пятилетки» отправится в 08.30. Последний рейс от Окружного кладбища — в 19.00.