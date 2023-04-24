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24.04.2023

В свердловских моногородах насчитывается 4,6 тыс. безработных

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В свердловских моногородах насчитывается 4,6 тыс. безработных. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«По состоянию на 1 апреля 2023 года численность официально зарегистрированных безработных граждан из числа жителей моногородов составила 4607 человек (на 1 апреля 2022 года — 5439 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 0,77% (на 1 апреля 2022 года — 0,89%)», — говорится в сообщении.

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