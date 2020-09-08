ЦБ: Цены на новостройки не должны отрываться от реальных доходов граждан

УрБК, Москва, 20.04.2023. В Банке России заявили, что рост цен на новостройки не должен отрываться от реальных доходов граждан. С таким мнением выступил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, сообщает «Прайм».
Он отметил, что регулятор — сторонник применения точечной государственной поддержки. Например, семейной ипотеки. Также А. Данилов напомнил, что разница в ценах на новое и вторичное жилье возникла из-за схемы застройщиков с близкими к нулю ставками по ипотеке.
«Иногда как-то так позиционируется, что Банк России выступает против снижения ставок по ипотеке, чуть ли не так это подается. Здесь надо правильно расставить акценты: мы не против снижения ставок по ипотеке, мы за снижение ставок по ипотеке, но за честное снижение ставок по ипотеке, без схем, без манипулирования», — подчеркнул представитель ЦБ.
Напомним, что средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последние годы выросла на 50-70%.
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