На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец марта 2023 года составило 260,9 тыс. голов, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (252,8 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 2,4% увеличилось поголовье коров, на 2,7% — свиней.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 1,6% уменьшилось поголовье птиц, на 1,2% — овец и коз.