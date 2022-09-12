Каждый третий свердловчанин хотя бы раз увольнялся с работы до окончания испытательного срока

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области 70% соискателей признались, что испытывают различного рода ...

В Свердловской области 70% жителей испытывают какие-либо страхи при поиске работы

В III квартале в 63% случаев жители Свердловской области увольнялись с работы по собственному желанию

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. 64% жителей Екатеринбурга хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателей ...

Более 60% екатеринбуржцев сталкивались с обманом при приеме на работу

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Большинству (79%) сотрудников компаний Екатеринбурга приходится хотя бы один раз в ...

HeadHunter: Каждый десятый соискатель в Екатеринбурге никогда не сталкивался с «белой» зарплатой

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2016. Каждый десятый соискатель работы в Екатеринбурге признался в том, что его ...