Каждый третий свердловчанин хотя бы раз увольнялся с работы до окончания испытательного срока

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. 78% соискателей из Свердловской области хотя бы раз сталкивались с испытательным сроком при приеме на работу. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.
36% респондентов признались, что хотя бы раз увольнялись до окончания испытательного срока.
29% опрошенных уходили с нового места работа во время испытательного периода по собственному желанию, 4% — из-за того, что не справлялись с обязанностями, еще 3% — по иным причинам.
Чаще всего предлагают пройти испытательный срок на новом рабочем месте юристам и специалистам по закупкам (90%), а также сотрудникам высшего менеджмента (88%). Реже всего этот пункт встречается в трудовых договорах работников сферы науки и образования (69%).
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