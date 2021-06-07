Звонки от финансовых мошенников еженедельно получают почти 40% россиян

УрБК, Москва, 19.04.2023. Еженедельно звонки от финансовых мошенников получают 39% жителей страны. При этом 99% уверяют, что не сообщают никому свои конфиденциальные платежные данные, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Роскачества.
В частности, 39% опрошенных сказали, что получают звонки от финансовых мошенников один-два раза в неделю. При этом в каждом третьем комментарии люди спрашивали, почему в опросе отсутствует вариант «ежедневно».
Отмечается, что центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал ответы более 2 тыс. респондентов на тему банковских приложений, исходя из опросов в соцсетях и на портале организации.
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