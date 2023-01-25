Судебные приставы продали нежилое помещение свердловчанина из-за долга в 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Судебные приставы продали нежилое помещение свердловчанина из-за долга в 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России.
Отмечается, что житель Краснотурьинского района задолжал 200 тыс. руб. платежей по налогам и свыше 600 тыс. руб. алиментов. Приставы арестовали его нежилое помещение и передали на торги в ТУ Росимущества.
«В связи с реализацией вышеуказанного имущества, денежные средства были перечислены взыскателям», — говорится в сообщении.
Также должнику вернули средства в размере 280 тыс. руб., оставшиеся после продажи помещения.
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании ...01.09.2022 Судебные приставы арестовали у свердловчанина автомобиль KIA Sportage за неуплату долга в 353 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Судебные приставы арестовали у жителя Свердловской области автомобиль KIA Sportage за ...18.02.2020 Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 за долг в 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. Судебные приставы-исполнители арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 ...16.01.2019 Судебные приставы Свердловской области в 2018 году взыскали более 260 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2019. Судебные приставы Свердловской области за минувший год вынесли свыше 18 тыс. ...09.02.2018 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Chrysler 300C за долг в 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга судебные приставы наложили арест на автомобиль ...