УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:39

Судебные приставы продали нежилое помещение свердловчанина из-за долга в 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Судебные приставы продали нежилое помещение свердловчанина из-за долга в 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России.

Отмечается, что житель Краснотурьинского района задолжал 200 тыс. руб. платежей по налогам и свыше 600 тыс. руб. алиментов. Приставы арестовали его нежилое помещение и передали на торги в ТУ Росимущества.

«В связи с реализацией вышеуказанного имущества, денежные средства были перечислены взыскателям», — говорится в сообщении.

Также должнику вернули средства в размере 280 тыс. руб., оставшиеся после продажи помещения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2023 У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали квартиру из-за долгов за ЖКХ на сумму более 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании ...

01.09.2022 Судебные приставы арестовали у свердловчанина автомобиль KIA Sportage за неуплату долга в 353 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Судебные приставы арестовали у жителя Свердловской области автомобиль KIA Sportage за ...

18.02.2020 Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 за долг в 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. Судебные приставы-исполнители арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Audi Q7 ...

16.01.2019 Судебные приставы Свердловской области в 2018 году взыскали более 260 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2019. Судебные приставы Свердловской области за минувший год вынесли свыше 18 тыс. ...

09.02.2018 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Chrysler 300C за долг в 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга судебные приставы наложили арест на автомобиль ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18