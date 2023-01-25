Судебные приставы продали нежилое помещение свердловчанина из-за долга в 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Судебные приставы продали нежилое помещение свердловчанина из-за долга в 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального ГУФССП России.



Отмечается, что житель Краснотурьинского района задолжал 200 тыс. руб. платежей по налогам и свыше 600 тыс. руб. алиментов. Приставы арестовали его нежилое помещение и передали на торги в ТУ Росимущества.



«В связи с реализацией вышеуказанного имущества, денежные средства были перечислены взыскателям», — говорится в сообщении.



Также должнику вернули средства в размере 280 тыс. руб., оставшиеся после продажи помещения.