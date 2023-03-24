«Россети Урал» и власти Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии по поддержке новых инвестпроектов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения Регионального инвестиционного стандарта. Таким образом стороны обязались поддерживать и развивать новые инвестиционные проекты в регионе, сообщает пресс-служба компании.



Уточняется, что в прошлом году Средний Урал вошел в число 31 пилотного региона, где принят и утвержден данный стандарт. Это инструмент, помогающий установить для инвесторов единые «правила игры» и максимально благоприятные условия для работы, получать консультационные услуги в рамках «единого окна» в минимальные сроки. Проект разработан на основе независимой оценки бизнес-сообществ и региональных инвесторов.



«Реализация механизма обратной связи повысит не только скорость и качество обработки обращений инвесторов, но и будет способствовать установлению и анализу причин существующих проблем заявителей, возникающих при ведении предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.



Энергетики «Россети Урал» в рамках соглашения будут выполнять свои обязательства по заключенным договорам с инвесторами о техприсоединении к электросетям с параллельным информированием властей о строительстве, реконструкции и переустройстве перспективных электросетевых объектов на территории региона, участвовать в деятельности рабочей группы по оптимизации алгоритмов действий инвестора.



Правительство Свердловской области, в свою очередь, будет актуализировать перечень инвестиционных проектов по мере включения/исключения новых объектов и направлять его в «Россети Урал».



«Мы заинтересованы в реализации данного стандарта для повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Новые игроки на рынке, как перспективные заявители на технологическое присоединение своих объектов, будут способствовать развитию электросетевой инфраструктуры Среднего Урала», — подчеркнул генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор.