УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:18

«Россети Урал» и власти Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии по поддержке новых инвестпроектов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения Регионального инвестиционного стандарта. Таким образом стороны обязались поддерживать и развивать новые инвестиционные проекты в регионе, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что в прошлом году Средний Урал вошел в число 31 пилотного региона, где принят и утвержден данный стандарт. Это инструмент, помогающий установить для инвесторов единые «правила игры» и максимально благоприятные условия для работы, получать консультационные услуги в рамках «единого окна» в минимальные сроки. Проект разработан на основе независимой оценки бизнес-сообществ и региональных инвесторов.

«Реализация механизма обратной связи повысит не только скорость и качество обработки обращений инвесторов, но и будет способствовать установлению и анализу причин существующих проблем заявителей, возникающих при ведении предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Энергетики «Россети Урал» в рамках соглашения будут выполнять свои обязательства по заключенным договорам с инвесторами о техприсоединении к электросетям с параллельным информированием властей о строительстве, реконструкции и переустройстве перспективных электросетевых объектов на территории региона, участвовать в деятельности рабочей группы по оптимизации алгоритмов действий инвестора.

Правительство Свердловской области, в свою очередь, будет актуализировать перечень инвестиционных проектов по мере включения/исключения новых объектов и направлять его в «Россети Урал».

«Мы заинтересованы в реализации данного стандарта для повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Новые игроки на рынке, как перспективные заявители на технологическое присоединение своих объектов, будут способствовать развитию электросетевой инфраструктуры Среднего Урала», — подчеркнул генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.03.2023 Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» подключили к электросетям новостройку в ЖК «Мичуринский»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» осуществили технологическое присоединение ...

05.07.2022 Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский обсудили перспективы сотрудничества

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор и президент Свердловского областного союза ...

04.07.2022 «Россети Урал» подписали с казахстанскими партнерами соглашение о развитии зарядной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. «Россети Урал» и Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ...

29.06.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с гендиректором «Россети Урал» Александром Пятигором

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор «Россети Урал» Александр ...

09.06.2022 Новым генеральным директором «Россети Урал» назначен Александр Пятигор

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2022. Совет директоров «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») принял решение о назначении нового ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18