В Свердловской области число трудоустроенных граждан за год снизилось на 20 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. В Свердловской области в 2022 году число работающих граждан составляло 2,01 млн человек. За год этот показатель снизился на 20,3 тыс. человек, или на 1%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
Согласно исследованию, сильнее всего за год выросло число трудоустроенных граждан в Севастополе (на 14,6%), Тыве (на 8,5%), Ингушетии (на 8,1%), Дагестане (на 8%) и Алтайском крае (на 6,5%).
Помимо этого, доля безработных граждан в Свердловской области в 2022 году составила 3,5%.
Отмечается, что изменение числа работающих рассчитывалось как разница в среднегодовом количестве занятых граждан в возрасте от 15 до 72 лет.
В Свердловской области в 2022 году число работающих граждан составляло 2,01 млн человек. За год этот показатель ...Вчера, 15:22 Число трудоустроенных граждан на Южном Урале за год снизилось на 1,8%
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