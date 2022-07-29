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Сегодня, 12:00

В Свердловской области число трудоустроенных граждан за год снизилось на 20 тыс. человек

В Свердловской области в 2022 году число работающих граждан составляло 2,01 млн человек. За год этот показатель снизился на 20,3 тыс. человек, или на 1%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Согласно исследованию, сильнее всего за год выросло число трудоустроенных граждан в Севастополе (на 14,6%), Тыве (на 8,5%), Ингушетии (на 8,1%), Дагестане (на 8%) и Алтайском крае (на 6,5%).

Помимо этого, доля безработных граждан в Свердловской области в 2022 году составила 3,5%.

Отмечается, что изменение числа работающих рассчитывалось как разница в среднегодовом количестве занятых граждан в возрасте от 15 до 72 лет.

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