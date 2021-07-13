Число трудоустроенных граждан на Южном Урале за год снизилось на 1,8%

УрБК, Челябинск, 17.04.2023. В Челябинской области в 2022 году число работающих граждан составляло 1,73 млн человек. За год этот показатель снизился на 32,1 тыс. человек, или на 1,8%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



Согласно исследованию, в число регионов с отрицательной динамикой числа занятых граждан вошла и Свердловская область, где этот показатель за год снизился на 1%.



Помимо этого, доля безработных граждан в Челябинской области в 2022 году составила 3,1%.



Отмечается, что изменение числа работающих рассчитывалось как разница в среднегодовом количестве занятых граждан в возрасте от 15 до 72 лет.