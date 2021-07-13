Число трудоустроенных граждан на Южном Урале за год снизилось на 1,8%

УрБК, Челябинск, 17.04.2023. В Челябинской области в 2022 году число работающих граждан составляло 1,73 млн человек. За год этот показатель снизился на 32,1 тыс. человек, или на 1,8%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
Согласно исследованию, в число регионов с отрицательной динамикой числа занятых граждан вошла и Свердловская область, где этот показатель за год снизился на 1%.
Помимо этого, доля безработных граждан в Челябинской области в 2022 году составила 3,1%.
Отмечается, что изменение числа работающих рассчитывалось как разница в среднегодовом количестве занятых граждан в возрасте от 15 до 72 лет.
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 39 тыс. 793 ...14.04.2021 Численность занятого населения в РФ за год сократилась на 1,65 млн человек
В 2020 году количество занятых в России снизилось на 1,65 млн человек, из них 1 млн (60,61%) — работники в возрасте до ...14.04.2021 Численность занятого населения в РФ за год сократилась на 1,65 млн человек
УрБК, Москва, 14.04.2021. В 2020 году количество занятых в России снизилось на 1,65 млн человек, из них 1 млн (60,61%) ...13.04.2021 Около 13% жителей Южного Урала работают в сфере малого и среднего бизнеса
УрБК, Челябинск, 13.04.2021. В Челябинской области доля работников, занятых на предприятиях МСБ, в общей численности ...31.10.2017 Число бедных работающих граждан в России превысило 12 млн человек
В России в 2016 году 12,1 млн работающих граждан или 16,8% всех занятых в экономике страны относились к числу ...