Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки инвесторов приоритетных проектов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации инвестиционных проектов, получивших приоритетный статус до 1 марта 2022 года. Нововведения в закон о господдержке субъектов инвестиционной деятельности региона ранее предложил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Мы все понимаем, что в новых экономических реалиях предприятиям может потребоваться больше времени на реализацию значимых проектов. Такая возможность им будет предоставлена. Те компании, которые до 1 марта 2022 года получили статус участника приоритетного инвестпроекта, смогут при необходимости продлить сроки его реализации на период до двух лет», — рассказал Е. Куйвашев.



Статус участника приоритетного инвестиционного проекта дает возможность до 2024 года уменьшить ставку по налогу на прибыль для вновь создаваемых производств до 13,5%, на модернизацию производств — до 16%. С 2024 года также появится право обращаться за инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организаций. Вдобавок компания освобождается от уплаты налога на имущество на объекты, созданные в ходе реализации проекта.



Согласно принятому документу, срок реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области может быть увеличен не более чем на два года. Но остальные параметры и условия реализации проектов должны остаться прежними.