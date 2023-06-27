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Вчера, 15:03

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок поддержки инвесторов приоритетных проектов

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление на два года срока реализации инвестиционных проектов, получивших данный статус до 1 марта 2022 года.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, ранее региональное Заксобрание одобрило новые меры поддержки приоритетных инвестпроектов. По словам губернатора, компании, получившие необходимый статус до 1 марта 2022 года, «смогут при необходимости продлить сроки его реализации на период до двух лет». При этом все остальные параметры и условия реализации проектов должны быть сохранены.

Добавим, что статус участника приоритетного инвестиционного проекта дает возможность до 2024 года уменьшить ставку по налогу на прибыль для вновь создаваемых производств до 13,5%, на модернизацию производств — до 16%. С 2024 года также появится право обращаться за инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организаций. Вдобавок компания освобождается от уплаты налога на имущество на объекты, созданные в ходе реализации проекта.

Согласно принятому документу, владельцы компаний смогут воспользоваться правом снижения ставки по налогу, обратившись в министерство инвестиций и развития Свердловской области.
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