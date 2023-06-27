Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок поддержки инвесторов приоритетных проектов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Инвестиционный комитет Свердловской области утвердил 75 инвестиционных проектов, ...18.04.2023 Свердловское Заксобрание одобрило новые меры поддержки инвесторов приоритетных проектов
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации ...06.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона принять дополнительные меры поддержки для инвесторов
УрБК, Екатеринбург. 06.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился ввести дополнительные ...27.08.2013 Установлены налоговые льготы для участников приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2013. С 1 января 2014 г. участникам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты ...09.07.2013 Перечень приоритетных для Свердловской области инвестпроектов будет сформирован до конца года
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2013. Перечень приоритетных инвестиционных проектов, которые получат поддержку региональных ...