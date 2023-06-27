Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок поддержки инвесторов приоритетных проектов

Инвестиционный комитет Свердловской области утвердил 75 проектов на сумму в 1,8 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Заксобрание Свердловской области одобрило продление на два года срока реализации ...

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2013. С 1 января 2014 г. участникам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты ...

Перечень приоритетных для Свердловской области инвестпроектов будет сформирован до конца года

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2013. Перечень приоритетных инвестиционных проектов, которые получат поддержку региональных ...