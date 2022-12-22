Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона принять дополнительные меры поддержки для инвесторов

УрБК, Екатеринбург. 06.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился ввести дополнительные меры поддержки для инвесторов региона в сложившихся экономических условиях. В связи с этим на заседании областного кабмина было принято решение внести в местное Заксобрание проект закона о закреплении возможности продления срока реализации тех инвестиционных проектов, которые получили статус приоритетных до 1 марта 2022 года, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Мы усиливаем поддержку субъектов инвестиционной деятельности. В частности, продлеваем срок реализации приоритетных инвестпроектов. Сейчас этот срок ограничен пятью годами. Однако мы все понимаем, что в новых экономических реалиях предприятиям может потребоваться больше времени на реализацию значимых проектов. Такая возможность им будет предоставлена. Те компании, которые до 1 марта 2022 года получили статус участника приоритетного инвестпроекта, смогут при необходимости продлить сроки его реализации на период до двух лет», — сказал Евгений Куйвашев.



Принятое решение позволит участникам выполнить взятые на себя обязательства по инвестициям, запустить проекты и сохранить за собой налоговые преференции.