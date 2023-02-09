Свердловский губернатор проконтролировал старт строительства дома для врачей и педагогов в Красноуфимске

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Красноуфимск проконтролировал старт строительства дома для учителей и педагогов. Квартиры в нем получат сотрудники местных школ и больниц, сообщает департамент информационной политики региона.
Соответствующее поручение глава региона дал на прошлой неделе после обращения местной учительницы о служебном жилье. В новом здании будет пять этажей и 95 квартир, его построят на одной из главных улиц Красноуфимска — Ухтомского. На придомовой территории планируется создать 40 парковочных мест, детскую и спортивную площадки, места для отдыха, хозяйственную площадку с контейнерами для сбора мусора.
Строительные работы должны начаться текущей весной, а сдать объект в эксплуатацию предполагается к лету 2024 года. В 2023 году администрация Красноуфимска планирует выкупить в качестве служебного жилья для медиков и учителей 21 квартиру, в 2024 году — 49.
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