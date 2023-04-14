Курс доллара США в ходе торгов снизился до 81,4 руб.

УрБК, Москва, 17.04.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,43 руб., евро — 89,41 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,44%, европейской — вырос на 0,91%.

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