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Вчера, 15:02

В России число сотрудников ИТ-сферы за год выросло на 12%

УрБК, Москва, 17.04.2023. По итогам 2022 года число сотрудников ИТ-сферы в России выросло на 12%, до 761 тыс. человек. Их зарплаты увеличились на 19%. Об этом рассказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин во время выступления в Госдуме, сообщает «Прайм».

При этом спикер отметил значительный дефицит кадров в отрасли.

«Я когда общаюсь с айтишниками, владельцами бизнеса, они часто говорят: спасибо за все льготы и преференции, которые правительство и Госдума предоставили. В общем уже не надо ничего, основная, а часто единственная проблема, которая есть — это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей», — прокомментировал М. Паршин.

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