Доля книг в ассортименте книготорговых магазинов РФ существенно снизилась

УрБК, Москва, 17.04.2023. Доля книг в ассортименте книготорговых магазинов РФ за последний год существенно снизилась. У многих сетей показатель опустился ниже 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Вместо книг магазины стали активнее предлагать другие виды продукции: сувениры, канцелярские товары, товары для хобби и даже виниловые пластинки.
Одной из причин сложившейся ситуации стал уход иностранных правообладателей с российского рынка. Также сказалось подорожание самих книг — почти на 40% за два года. Причем из-за роста цен на полиграфию и материалы стоимость книг может и дальше увеличиваться.
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