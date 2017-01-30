Доля книг в ассортименте книготорговых магазинов РФ существенно снизилась

УрБК, Москва, 17.04.2023. Доля книг в ассортименте книготорговых магазинов РФ за последний год существенно снизилась. У многих сетей показатель опустился ниже 50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



Вместо книг магазины стали активнее предлагать другие виды продукции: сувениры, канцелярские товары, товары для хобби и даже виниловые пластинки.



Одной из причин сложившейся ситуации стал уход иностранных правообладателей с российского рынка. Также сказалось подорожание самих книг — почти на 40% за два года. Причем из-за роста цен на полиграфию и материалы стоимость книг может и дальше увеличиваться.