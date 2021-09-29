В Екатеринбурге местный житель перевел на счета мошенников 750 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге мужчина, поддавшись на уловки мошенников, перевел на их счета 750 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
В полицию обратился ведущий конструктор организации, занимающейся инженерно-техническим проектированием. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Лжеспециалист объяснил мужчине, что от его имени поданы заявки на получение кредитов. Однако потерпевший ответил, что никаких заявок не оформлял.
Затем мужчину перевели на девушку лжесотрудника, по инструкции которой потерпевший оформил кредитную карту с лимитом в 150 тыс. руб., а также заем на 600 тыс. руб. В итоге мужчина перевел 750 тыс. руб. на счета, указанные неизвестной.
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...17.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам более 1,2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, ставший жертвой телефонных ...06.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 2,9 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 59-летний местный житель, у которого мошенники ...29.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников 420 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местный житель перечислил на «защищенные» счета телефонных мошенников ...01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...