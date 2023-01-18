По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. Муниципалитеты Свердловской области получат из регионального бюджета более 21 млн руб. для улучшения качества жизни уральцев. Решение об этом принял сегодня губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Так, 10,7 млн руб. субсидий будет направлено в Ирбитское и Алапаевское муниципальные образования, Красноуфимский округ и Талицкий городской округ. Эти средства будут выделены на помощь предпринимателям в приобретении автомагазинов для развозной торговли.



«С помощью предоставленной субсидии местные власти компенсируют предпринимателям, которые займутся развозной торговлей, до 85% затрат на покупку автомагазина. При этом продавцы должны быть готовы вести торговлю в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах по утвержденному муниципалитетом графику не реже одного раза в неделю в течение как минимум пяти лет», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.



Еще 10,4 млн руб. пойдет на строительство детских спортивных игровых площадок в Артемовском, Березовском и Талицком городских округах, муниципальном образовании Алапаевское, в городских округах Богданович и Нижний Тагил. Благоустройство сел ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».