Годовая инфляция в Свердловской области в марте замедлилась до 3,51%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Инфляция на Среднем Урале в марте составила 3,51% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в феврале — 11,28%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подорожали на 1,33%, услуги — на 13,03%, алкоголь — на 2,59%. Непродовольственные товары, в свою очередь, подешевели на 0,98%.



Потребительские цены в регионе в марте по сравнению с февралем выросли на 0,14%.