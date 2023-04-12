Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,96 руб., евро — 90,13 руб.

УрБК, Москва, 13.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 81,96 руб., европейской — 90,13 руб. На момент закрытия торгов 12 апреля курс доллара США составлял 81,95 руб., евро — 89,99 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже составляет 82,17 руб., евро — 89,8 руб.

УрБК, Москва, 12.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,93 руб., евро — 89,32 руб.

УрБК, Москва, 11.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,46 руб., евро — 88,95 руб.

УрБК, Москва, 10.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,21 руб., евро — 87,63 руб.

УрБК, Москва, 06.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,39 руб., евро — 86,68 руб.

УрБК, Москва, 04.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...