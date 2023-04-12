Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,96 руб., евро — 90,13 руб.

УрБК, Москва, 13.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 81,96 руб., европейской — 90,13 руб.
На момент закрытия торгов 12 апреля курс доллара США составлял 81,95 руб., евро — 89,99 руб.
УрБК, Москва, 12.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...11.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,93 руб., евро — 89,32 руб.
УрБК, Москва, 11.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...10.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 81,46 руб., евро — 88,95 руб.
УрБК, Москва, 10.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...06.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,21 руб., евро — 87,63 руб.
УрБК, Москва, 06.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...04.04.2023 Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,39 руб., евро — 86,68 руб.
УрБК, Москва, 04.04.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию ...