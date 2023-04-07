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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 105 тыс. 893 рубля за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. По состоянию на 10 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 105 тыс. 893 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,3%.

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