УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-феврале увеличились на 6,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В январе-феврале перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 28,4 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 356,4 млн пасс. км (плюс 9,4% к уровню января-февраля 2022 года).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.03.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...

23.11.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-сентябре увеличились на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В январе-сентябре 2022 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...

16.02.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-декабре увеличились на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. В январе-декабре 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...

10.01.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-ноябре увеличились на 11%

В январе-ноябре 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 10,9% по сравнению с ...

10.01.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-ноябре увеличились на 11%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В январе-ноябре 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (271)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18