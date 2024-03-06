Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-феврале увеличились на 2,2%

В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...19.02.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-декабре увеличились на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В январе-декабре 2023 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...11.01.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе-ноябре увеличились на 2,1%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В январе-ноябре 2023 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...12.04.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-феврале увеличились на 6,7%
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В январе-феврале перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,7% ...