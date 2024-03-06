Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-феврале увеличились на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В январе-феврале 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 29,1 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 396,2 млн пасс. км (плюс 9,8% к уровню января-февраля 2023 года).

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