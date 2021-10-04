В Екатеринбурге осудили предпринимателя за хищение выделенных для поддержки малого и среднего бизнеса средств на сумму более 50 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга осудил на пять лет лишения свободы местного жителя, который похитил более 50 млн руб. Средства были выделены различными фондами на поддержку малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Судом установлено, что с апреля 2010 по ноябрь 2013 года осужденный вступил в преступный сговор с двумя другими предпринимателями с целью хищения денежных средств, выделенных в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства.
Подсудимый, действуя через подконтрольные ему ООО «Луч», ООО «ТРЭК», ООО «Электронные приборы», ООО «ФОКС», ООО «Империя Красоты», предоставлял недостоверные документы о расходах при исполнении государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, заключенного с ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Таким образом было похищено порядка 33 млн руб. бюджетных средств и около 25 млн руб., выделенных Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).
Приговор был вынесен на основании части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
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