УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:29

Жителя Первоуральска осудили за хищение 1,1 млн рублей по схеме «родственник попал в ДТП»

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Жителя Первоуральска осудили за хищение 1,1 млн руб. по схеме «родственник попал в ДТП», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что осужденный действовал в составе преступной группы. Члены банды обзванивали пожилых людей и убеждали их перечислять деньги на свои счета под предлогом помощи родственникам, которые якобы попали в ДТП. Всего было обмануто пять человек.

Осужденный забирал приготовленные потерпевшими денежные средства. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его обязали возместить материальный ущерб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.01.2025 12 свердловчан осудили за хищение у страховых компаний более 3,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Первоуральский городской суд признал 12 свердловчан виновными в хищении у страховых ...

10.10.2019 В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...

04.10.2019 В Екатеринбурге участник преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего Александра Терпугова. Он ...

07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...

28.09.2018 В Екатеринбурге осудили злоумышленников, обманувших пять банков на 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. В Орджоникидзевском суде вынесен приговор в отношении злоумышленников, которые ...

Популярные новости
07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан07.02.2025Анна Тарасенко: Внедрение ИИ в креативные индустрии приведет к значительным структурным изменениям
Архив новостей
Март 2025 (55)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18