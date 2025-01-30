Жителя Первоуральска осудили за хищение 1,1 млн рублей по схеме «родственник попал в ДТП»

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2025. Жителя Первоуральска осудили за хищение 1,1 млн руб. по схеме «родственник попал в ДТП», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что осужденный действовал в составе преступной группы. Члены банды обзванивали пожилых людей и убеждали их перечислять деньги на свои счета под предлогом помощи родственникам, которые якобы попали в ДТП. Всего было обмануто пять человек.



Осужденный забирал приготовленные потерпевшими денежные средства. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его обязали возместить материальный ущерб.