Жителя Первоуральска осудили за хищение 1,1 млн рублей по схеме «родственник попал в ДТП»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Первоуральский городской суд признал 12 свердловчан виновными в хищении у страховых ...10.10.2019 В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, ...04.10.2019 В Екатеринбурге участник преступной группы приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего Александра Терпугова. Он ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...28.09.2018 В Екатеринбурге осудили злоумышленников, обманувших пять банков на 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. В Орджоникидзевском суде вынесен приговор в отношении злоумышленников, которые ...