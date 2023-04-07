Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 55 коп.

УрБК, Москва, 12.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 43,58 коп., до 82,17 руб., евро — на 55,34 коп., до 89,72 руб.