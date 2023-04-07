Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 55 коп.

УрБК, Москва, 12.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2023 года. Курс долл. США вырос на 43,58 коп., до 82,17 руб., евро — на 55,34 коп., до 89,72 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2023 года. Курс долл. ...07.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 апреля 2023 года. Курс долл. ...06.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 06.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2023 года. Курс долл. ...04.04.2023 Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 04.04.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2023 года. Курс долл. ...31.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 35 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2023 года. Курс долл. ...