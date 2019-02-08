Бухгалтера из Каменска-Уральского будут судить за кражу более 1,4 млн рублей бюджетных средств

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Центр молодежной политики» по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с октября 2021 по ноябрь 2022 года женщина распоряжалась выделенными муниципальному учреждению средствами. Так, в этот период она незаконно завышала сумму своей зарплаты. Тем самым обвиняемая присвоила вверенные ей бюджетные средства.



На данный момент уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.