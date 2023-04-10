ММК примет участие в международной выставке по недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2023

УрБК, Магнитогорск, 11.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 11 апреля в Москве принимает участие в Международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2023. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



По словам специалистов, на стенде компании представят различные проекты и объекты недвижимости, представляющие интерес для инвестиций. В том числе выставят на продажу непрофильные активы Группы ММК: земельные участки, производственные и складские базы, различные нежилые помещения и прочие объекты коммерческой недвижимости.



«Ведущая выставка коммерческой недвижимости и ритейла NatMallExpo будет проходить 11-13 апреля в Крокус Экспо», — говорится в сообщении.



Кроме того, ММК также приглашает потенциальных инвесторов стать резидентами индустриального парка. Аккредитованное Минпромторгом РФ ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» даст резидентам возможность получать меры государственной поддержки и налоговые льготы. Так, можно будет получить нулевые ставки налога на имущество и транспортного налога, а также пониженную на 3,5% региональную составляющую ставки налога на прибыль.



В парке площадью 66,5 га для инвесторов доступны промышленные помещения и необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производство.



Отмечается также, что в настоящее время в «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» зарегистрировано более 40 компаний. Большая их часть — это резиденты, занимающиеся промышленным производством. За 2022 год объем отгруженной ими продукции увеличился на 38% и составил более 5 млрд руб. Создано 61 новое рабочее место, а на площадке трудятся свыше 1 тыс. сотрудников. Объем инвестиций в производство за год составил 667 млн руб., а всего за шесть лет работы парка — более 1,7 млрд руб. В этом году планируется дальнейшее развитие инфраструктуры площадки и подготовка территории для нового строительства, что даст возможность будущим резидентам реализовывать проекты по принципу greenfield.