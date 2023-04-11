ММК участвует в XX международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2024

УрБК, Магнитогорск, 11.04.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 11 апреля в Москве принимает участие в ...18.10.2022 Запуск второй очереди проекта «Притяжение» в Магнитогорске состоится в июле 2023 года
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...21.09.2022 ММК принимает участие в Международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2022 в Москве
УрБК, Магнитогорск, 21.09.2022. ПАО «ММК» принимает участие в Международной выставке по коммерческой недвижимости и ...28.03.2022 «ММК-Индустриальный парк» в рамках развития импортозамещения приглашает к сотрудничеству отечественных производителей
УрБК, Магнитогорск, 28.03.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приглашает отечественных производителей ...25.07.2017 ММК подтвердил соответствие своего индустриально парка требованиям федерального законодательства
УрБК, Магнитогорск, 25.07.2017. Дочернее общество ПАО «ММК» — ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» — подтвердило соответствие ...