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ММК участвует в XX международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2024

УрБК, Магнитогорск, 02.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в XX международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу NatMallExpo 2024, открывающейся 2 апреля в Москве, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, на выставочном стенде предприятия посетители смогут узнать о непрофильных активах, находящихся в собственности ПАО «ММК» и обществ Группы «ММК». Это в первую очередь коммерческие объекты, представляющие интерес для крупного инвестора, стремящегося диверсифицировать свои вложения.

Кроме того, предприятие приглашает потенциальных инвесторов стать резидентами аккредитованного Минпромторгом РФ ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», которое дает резидентам возможность получать господдержку и налоговые льготы, в том числе нулевые ставки налога на имущество и транспортного налога, а также пониженную на 3,5% региональную составляющую ставки налога на прибыль.

«С момента создания Индустриального парка, где есть вся необходима инфраструктура для быстрого запуска производства, его резиденты произвели продукцию на сумму более 18 млрд руб., а общий объем налогов только за последние четыре года составил более 1,5 млрд руб.», — отмечают на предприятии.

ММК также приглашает к участию в уникальном проекте по преобразованию городского пространства — городском курорте «Притяжение», где до 2025 года предполагается освоение территории площадью около 400 га и создание круглогодичного мультифункционального пространства с комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м.
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