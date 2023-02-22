Ремонт гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге начнется в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге в 2023 году начнется ремонт гостиницы «Исеть» на проспекте Ленина, 69 и дома «Товарищества А. Печенкина и К» на улице Малышева, 39. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Кузнецов.



По его словам, на учете в ведомстве на данный момент находится 270 объектов культурного наследия. Из них 43 — в казне региона. Так, существует несколько вариантов работы с такими зданиями: передача для пользования государственным бюджетным учреждениям; внесение в концессионное соглашение, где инвесторы ренонсируют объекты за свои средства; ремонт и поддержание объектов культурного наследия, а также решение по внесению в уставной капитал юридических лиц.



«В текущем году планируем приступить к реконструкции гостиницы «Исеть» и «Дома Печенкина». Первый шаг — внесение в уставной капитал объектов вновь создаваемого юридического лица, разработка необходимой документации. После получения пакета документов будет начата реконструкция», — отметил А. Кузнецов.



Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно, что реконструкция гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге может начаться в сентябре 2023 года. Власти Свердловской области намерены создать совместное предприятие с компанией «Деловой дом на Архиерейской».