Реконструкция гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге может начаться в сентябре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Власти Свердловской области намерены создать совместное предприятие с компанией «Деловой дом на Архиерейской». Это произойдет не раньше сентября 2023 года. После этого компания начнет реконструкцию гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дорожную карту проекта.
Уточним, что информация о возможном участии «Делового дома на Архиерейской» появилась в начале 2022 года. В октябре компания подтвердила, что заинтересована в проекте, и реконструкция может завершиться к 2028 году.
УрБК, Москва, 27.04.2022. В Минэкономразвития РФ ожидают падения ВВП страны в 2022 году на 8,8%, после чего в 2023 году ...22.12.2020 Екатеринбургская городская дума приняла бюджет муниципалитета на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Екатеринбургская городская дума приняла во втором чтении бюджет муниципалитета на 2021 ...17.01.2020 В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. В аэропорту Кольцово к 2023 году могут построить новый терминал. Об этом на ...27.11.2017 В свердловском Заксобрании одобрили передачу гостиницы «Исеть» областному рынку «На Громова»
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Комитет Заксобрания Свердловской области по законодательству и общественной ...21.09.2017 Здание гостиницы «Исеть» передали в собственность Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче здания ...