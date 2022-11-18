Реконструкция гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге может начаться в сентябре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. Власти Свердловской области намерены создать совместное предприятие с компанией «Деловой дом на Архиерейской». Это произойдет не раньше сентября 2023 года. После этого компания начнет реконструкцию гостиницы «Исеть» в центре Екатеринбурга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дорожную карту проекта.



Уточним, что информация о возможном участии «Делового дома на Архиерейской» появилась в начале 2022 года. В октябре компания подтвердила, что заинтересована в проекте, и реконструкция может завершиться к 2028 году.