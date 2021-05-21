В Екатеринбурге судебные приставы добились освобождения должником земельного участка в Кировском районе

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге организация-должник по решению суда освободила занимаемый ею земельный участок, расположенный возле ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39).
Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, согласно исполнительному документу, поступившему судебным приставам, должник обязан был освободить земельный участок от торговых павильонов «Табаки: VapeClub», «Чебуреки» и «Русский фейерверк».
Должник, в свою очередь, требования не исполнял, поэтому было вынесено постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. Также был наложен арест на денежные средства в банке и повторно направлено требование об исполнении решения суда.
После предпринятых судебным приставом-исполнителем мер решение суда исполнено в полном объеме, должник освободил земельный участок. Торговые павильоны снесены, продолжается уборка территории и вывоз мусора.
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